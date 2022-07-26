«صانع محتوى» يروج للسياحة المصرية بهدايا فرعونية للأجانب

قال رؤوف شريف، صانع محتوى، إنه شاب مصري درس في أمريكا ريادة الأعمال والتمثيل وبدأ بعمل فيديوهات في أزمة كورونا وغير اتجاهه بعد ذلك، لافتا إلى أنه يقدم محتوى يومي عن رحلاته بالإضافة لمقابلاته مع الناس في الشارع بشكل عام وقرر أن يكون محتواه له قيمة من خلال تقديم هدايا للضيوف الأجانب ترمز لمصر بشكل يروج للسياحة.

الشعب الأمريكي ينبهر بالهدايا الفرعونية

وأوضح «رؤف» خلال استضافته لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن الشعب الأمريكي ينبهر بالهدايا الفرعونية ويسألوهم أصدقائهم عن مصر وعن معنى الهدايا التي حصلوا عليها بما يساعد في الترويج السياحي لمصر، لافتا إلى أن شركات الإنتاج العالمية تحتاج لفريق عمل ولكن مقدمي المحتوى يقومون بالعديد من المهام دون الحاجة لكل فريق العمل أو للتكلفة التي تنفقها الشركات.

شارك في منتدى شباب العالم

وأشار «رؤوف» إلى أنه شارك في منتدى شباب العالم والتقى بالعديد من الضيوف حول العالم في مصر، لافتا إلى أن الأجانب اندهشوا من حجم المنتدى واستقبال المصريين لهم بأفضل شكل، مطالبا الجميع بتقديم محتوى دون التقيد بالجدية في الأداء لكنه من الضروري أن يكون المحتوى له عائد أو قيمة حتى لو لم تكن مباشرة.

الترويج السياحي لمصر

ويعد رؤوف شريف، من صناع المحتوى المصريين المهتمين بالترويج السياحي لمصر في مختلف بلاد العالم، ويقدم العديد من البرامج الكوميدية أو المحتوى المسلى متضمنا معلومات تروج للسياحة المصرية.