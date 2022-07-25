حالة بحر إسكندرية اليوم.. استقرار الأمواج وفرصة للاستجمام

يشهد بحر الإسكندرية اليوم الاثنين، حالة من الهدوء والاستقرار في حركة الأمواج بكافة شواطئ القطاع الشرقي والغربي، وهو الأمر المميز والمختلف عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية والتي شهدت الإسكندرية خلالها ارتفاعا في الأمواج نتج عنها عددا من حالات الغرق في شواطئ العجمي غربا.

درجة حرارة الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، في بيانها اليومي، فإن الإسكندرية تشهد اليوم حالة من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 32 درجة مئوية، إلا أنه في المقابل كانت الأجواء أكثر تميزا من حيث حركة الأمواج ما يعطي فرصة للمواطنين لنزول مياه البحر بشكل آمن.

طقس اليوم مميز لنزول المياه

وأوضحت مصايف الإسكندرية، أن اليوم يشهد أجواء صيفية رائعة كونه يوم مثالي للاستجمام والاستمتاع بجمال البحر بأمواجه المتتالية التى تتلألأ تحت أشعة الشمس وتسابق بعضها البعض لتصل إلى الشاطئ مع نسمات منعشة وأجواء كافية لتعيد ترتيب النفس وإعادة السلام الداخلي لكل شخص.

تنبيهات على شواطئ الإسكندرية

ودعت «المصايف» جميع أبناء مصر لقضاء يوم مميز على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، ولكن مع التذكير بعدد من التنبيهات أبرزها استمرار غلق شاطئ النخيل بقرار من النيابة العامة، لذا يرجى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظا على سلامة كل شخص.

فيما تم التذكير بعدم السماح لأحد من عمال الشواطئ أن يفرض إكرامية عليه، قائلين لكل مصطاف: «خليك إيجابي واتمسك بحقك، ولو اتعرضت لأي نوع من الابتزاز كلمنا على طول على أرقامنا».

أرقام شكاوى مصايف الإسكندرية

وخصصت مصايف الإسكندرية أرقاما لشكاوى شواطئ القطاع الشرقي: «01289252668 - 01270746790 - 01119555946 - 01501297888»، بالإضافة إلى أرقاما لشكاوى شواطئ القطاع الغربي: «01220030103 - 01225267276 - 01203986324 - 01203986324».