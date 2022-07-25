مخرج مسلسل موسى: لا أفكر في التمثيل اهتمامي أكثر بالإخراج

قال المخرج الشاب محمد سلامة، مخرج مسلسل موسى، إنه بدأ العمل على الأفلام القصيرة، وكان يعاني من مشكلة توافر المعدات، «كنا بنروح مسافات بعيدة عشان نلاقي كاميرا ونوفر إضاءة وميك أب»، لافتا إلى أنه تعلم الإخراج على يد أجانب من الخارج، وعدد من المخرجين المصريين الشباب، الذين يقدمون ورش الإخراج.

سلامة: محمد رمضان فنان موهوب وناجح

أوضح «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن أول فيلم له أخرجه أحمد عاطف، مخرج عمر 2000 والغابة، «ساعدني في صناعة أول فيلم المخرج أحم عاطف، ومحمد رمضان موهبته ساعدته، وهو من أهم النجوم في مصر»، لافتا إلى أنه شارك في كواليس مسلسل موسى، وأشاد به محمد رمضان وبوجوده بسبب تفوقه.

وتابع «سلامة»: «محمد رمضان كلمني قبل مسلسل موسى، وقابلته، واتناقشنا في فكرة مسلسل موسى، وبدأنا الشغل عليها، لحد ما وصلنا لمشهد الفيضان، اللي كان من أصعب المشاهد والديكور، كان صعب، وصورنا في موجهة صقيع، وجالنا التهاب رئوي».

وأشار المخرج محمد سلامة، إلى أن تصوير مسلسل موسى، كان له عدة مشاهد في المقطم وأسوان، والكثير من الأماكن الصحراوية، في أجواء الشتاء الصعبة، التي تمكن منها فريق العمل، متابعا «برغم حبي للتمثيل إلا إنى مش بفكر في التمثيل، لكني بحب الإخراج أكتر»، لافتا إلى أنه شارك خالد النبوي في مسلسل إذاعي «المسلسل فكرته حنين واحد مسافر لوطنه وإنه رجع لقى الموضوع مختلف وكان عنده مشكلة في الورث ولكن الاهم بالنسبة له الحاجات اللى فقدها في التعامل مع الناس».

سلامة: العمل مع النجوم الكبار يتطلب حب المخرج للعمل

وأكد المخرج الشاب، أن هناك مسؤولية وطنية على المخرج في أداء عمله، والعمل مع النجوم الكبار، يتطلب حب المخرج للعمل الفني، «طالما بحب عملى بعتبر نفسي شغال عند المسلسل وبتعامل مع الشخصية في المسلسل مش الفنان، وأهم حاجة أوقفهم قدام الكاميرا مرتاحين ومفيش مشاكل ومش عيب أعيد التصوير لحد مااوصل للمشهد زي مانا عاوزه»، مضيفا أنه يحب النقاش في العمل من أجل الوصول لأفضل فكرة أو مقترح ينجح العمل في النهاية.