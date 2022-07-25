جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طوابع بريدية مخدرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد محمود، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بالمطار، محاولة تهريب عدد من الطوابع البريدية المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

مستندات داخل خطاب بريدي

ووفق بيان صادر عن مصلحة الجمارك، فإنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري برئاسة أحمد إسماعيل جويلي، مدير الجمرك، وردت إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه في مشمول بوليصة الشحن رقم RR 419074933 PL الواردة من بولندا والصنف طبقا الوارد عبارة عن مستندات داخل خطاب بريدي.

الطوابع مخدرة

وتم تكليف محمد محسن، مأمور التعريفة بمعاينة وتفتيش الطرد فتبين أن بداخله 1228 طابع يشتبه في كونها مخدرة داخل الطرد، وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي أفادت أن تلك الطوابع مخدرة.

قرر محمد محمود، مدير عام جمارك البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 6 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.