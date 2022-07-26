كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2022

حدد جامعة الأزهر تعليمات خاصة بالطلاب في امتحانات اختبارات القدرات التي تجريها الجامعة في عدد من الكليات التي تستلزم اختبار للقدرات قبل دخولها، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة عند الامتحانات.

التعليمات الخاصة بالطلاب

وجاءت التعليمات الخاصة بالطلاب في اختبارات القدرات في جامعة الأزهر كالتالي:

. الطالب مسؤول عن التسجيل لاختبارات القدرات مسئولية كاملة، ولا يسمح له دخول الاختبارات دون والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

. التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختيارات خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات حفاظا على سلامة الجميع.

. الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

. يستعلم الطالب عن نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق الرسمي فقط.

. غير مسموح لأولياء الأمور دخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

. ممنوع نهائيا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

. التسجيل على موقع الجامعة الرسمي

. يمنع منعا باتا الحضور بالهاتف المحمول أو أية أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد بحوزته هاتف محمول حتى مع غلقه وكذا أي أجهزة إلكترونية أخرى.

.ضرورة إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول؛ لضمان السلامة.

الأوراق المطلوبة من الطالب عند أداء الاختبارات

1. الرقم القومي للطالب وصورة منه.

2. رقم جلوس الطالب (في الثانوية الأزهرية) وصورة منه في كل اختبار يرغب في أدائه.

3. عدد 3 صور شخصية.

4. إيصال الدفع (فوري).

وعن دور جامعة الأزهر أثناء تنفيذ اختبارات القدرات بالكليات، أكدت على دعم الجامعة للكليات التي تتطلب اختبارات قدرات بالكوادر البشرية اللازمة من كليات أخرى إذا دعت، توفير الدعم المادي المناسب لمستلزمات اختبارات القدرات من أوارق للطباعة وغير ذلك من متطلبات.