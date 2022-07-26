«عم حسين عاش ومات وحيد».. توفى منذ أيام ولم يحضر ذويه لاستلام الجثمان

أثارت وفاة «عم حسين»، الذي توفى وحيدا في مستشفى الغردقة العام، ولم يتقدم أحد من أهله لاستلام جثته، حالة من الحزن بين أهالي الغردقة، إذ كان يعيش وحيدا منذ سنوات بمنطقة الكهف، ومات وحيدا، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة «عم حسين»، لعدم التصريح بدفن جثته حتى الآن لعدم العثور على أهله، وتعاطف معه الكثيرين عبر «فيسبوك»، داعين له بالرحمة والمغفرة.

عم حسين بدون أقارب

وتداولت أنباء بحسب أهالي المنطقة التي يسكن بها عم حسين، أنه يعيش منذ سنوات وحيدا في مدينة الغردقة، وله ابنة تعيش في السعودية َوابن يقيم في اليونان، ورفض أبنائه المقيمين بالسعودية واليونان السفر للغردقة لاستلام جثته.

كفنه جاهز

وقال محمد الجزار، أحد الكوادر الشبابية بمدينة الغردقة، إن كفن عم حسين إبراهيم جاهز، وإن جمعية خيرية مستعدة لاستلام جثمانه وتغسيله وتكفينه، ومواطني الغردقة مستعدين للصلاة عليه ودفنه بمقابر المسلمين بالغردقة.

جدير بالذكر أن عم حسين، 80 عاما، عاش آخر أيامه يخضع للعلاج بمستشفى الغردقة العام، دون قريب يسأل عليه حتى توفاه الله منذ أيام ليتم نقله لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، ولم يتقدم أحد من أقاربه حتى كتابة هذه السطور لاستلام جثته.