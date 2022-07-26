نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي تجاوزت الـ27%

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، عن نسبة المشاركة في الاستفتاء قائلة إنها تجاوزت الـ27%، وأن عملية الاستفتاء تمت بشكل سلس و بلا حوادث تذكر «نتمنى أن يتم الإعلان عن نتائج الاستفتاء الرسمية غدا»، وفقا للعربية.

وتابعت هيئة الانتخابات التونسية: «نحن الجهة الرسمية الوحيدة لإعلان النتائج».

احتفالات في شارع الحبيب بورقيبة

وأوضح مراسل «العربية» أن هناك العديد من التونسيين يحتفلون بالتصويت لصالح الدستور، ويرفعون شعارات ضد الغنوشي والنهضة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية.

ولفت إلى أنه تم إغلاق مداخل شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية أمام مرور السيارات خلال توافد تونسيين للاحتفال بالتصويت على الدستور.