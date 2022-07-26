جامع: اختيار مشروعات الشراكة الصناعية التكاملية تم بالتشاور مع القطاع الخاص

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اختيار مشروعات الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن ليست مجرد اختيار بين وزراء الصناعة في «مصر والإمارات والأردن» مشيرة إلى أن القطاع الخاص شارك في اختيار هذه المشروعات مؤكدة على وجود معيار هام وهو واردات دول الشراكة من هذه المنتجات.

وأوضحت جامع خلال تصريحات تلفزيونية أنهم بحثوا تقليل هذه الواردات بحيث يحدث فيها اكتفاء ذاتي في دول مصر والأردن والإمارات والبحرين.

رئيس الوزراء وجه بتقديم كافة التيسيرات

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم كافة التيسيرات لدعم هذه الشراكة والسير بسرعة في إزالة العقبات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ هذه المشروعات بمراحلها المختلفة على أرض الواقع بداية من تخصيص الأراضي واستخراج التراخيص اللازمة وإتاحة كل التيسيرات لإقامة هذه المشروعات.

التيسيرات في كافة الدول المشاركة في الاتفاقية

وشددت وزيرة التجارة والصناعة على أن هذه التيسيرات لن تكون موجودة في مصر فقط ولكن ستكون بالتكامل مع الدول الأخرى «الإمارات والأردن والبحرين».