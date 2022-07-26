طقس البحيرة اليوم.. شديد الحرارة نهارا والعظمى تسجل 34 درجة مئوية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء في البحيرة شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلًا، مع تكون الشبورة في الساعات الأولى من الصباح.

غائم جزئيا على السواحل الشمالية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم في البحيرة، مشمسًا مع تكون الشبوة مائية صباحًا، ويكون غانم جزئياً على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5 : 2 درجة، والرياح تنشط أحيانًا مساءً على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا. ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه إلى (1.25 : 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وواصلت درجات الحرارة في البحيرة ارتفاعها حيث سجلت العظمي اليوم 34 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على شتى المدن والمراكز لاسيما الطرق الرئيسية الزراعي والصحراوي.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

ونظراً للارتفاع درجات الحرارة يزيد اقبال المواطنين في البحيرة على شواطئ مدينة ادكو، كما وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة تكثيف العيادات المتنقلة على الشاطئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصطافين وتقديم الخدمات الطبية وعمل الإسعافات الأولية في حالة تعرض أحدهم للغرق.

توجيهات لسائقي المركبات

وحذرت الجهات المعنية بمحافظة البحيرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة مع توجيهات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، تحسبًا لوقوع الحوادث في الساعات الأولى من الصباح حيث تتكون الشبورة الكثيفة.