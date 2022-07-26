ما هي اختبارات قدرات كلية تربية رياضية 2022؟.. إليك التفاصيل الكاملة

ما هي اختبارات قدرات كلية تربية رياضية 2022؟ سؤال يشغل كثير من طلاب الثانوية العامة، الذين يستعدون لاتخاذ قرار فاصل في حياتهم، وربما يكون مفترق طرق لمسيرتهم المهنية، ونظرا لأهمية تلك المرحلة في حياة الطلبة، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف من تلك الاختبارات، قياس القدرة الرياضية لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية، والتعرف على مدى تحقق المعايير المطلوبة عبر مجموعة من الاختبارات البدنية والمهارية.

ما هي اختبارات قدرات كلية تربية رياضية 2022؟

في إطار الإجابة على سؤال: ما هي اختبارات قدرات كلية تربية رياضية 2022؟ حددت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مجموعة مهمة من الإجراءات والتعليمات العامة، بشأن الاختبارات على مدار أيامها.

• اليوم الأول لاختبار القدرات «قياسات»:

- تسجيل بيانات الطالب وتسديد الرسوم.

- الكشف الطبي المبدئي على القلب، ويقوم به أطباء متخصصون، لإثبات كفاءة الطالب أو الطالبة لأداء الاختبارات.

- قياس الطول والوزن، علما بأنه يشترط ألا يقل الحد الأدنى في طول الطالب عن 165 سم، و155 سم بالنسبة لطول الطالبة.

- اختبار معرفي مجموعه 30 درجة، ومدته الزمنية 60 دقيقة.

• اليوم الثاني لاختبار القدرات «مهاري وبدني»:

- اختبار القوام الجسدي، ويتضمن الكشف عن العيوب والانحرافات بالقوام، وتسجل النتيجة من خلال محددين ثابتين «لائق» أو «غير لائق».

- اختبار شخصي، ويراقب خلال سلامة النطق والسمع والصوت والمظهر، بالإضافة إلى السمات الشخصية والمعلومات والاتجاهات، وتسجل نتيجه أيضا، في النهاية بـ«لائق» أو «غير لائق».

- اختبار المهارة الرياضية، وتقدر درجة المهارة من 28 درجة، ويكون الاختبار في أي نشاط رياضي يختاره الطالب.

• اليوم الثالث «الاختبارات الرياضية»

- تعقد الاختبارات الرياضية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات السابقة بنجاح.

- يشترط لنجاح الطالب اجتياز الاختبار الرياضي (42 درجة)، والمهارة، معا بنسبة نجاح 60% فأكثر.

الاختبارات الرياضية للبنين

- الأول: اختبار السرعة العدو 100 متر (7 درجات).

- الثاني: اختبار القوة، أي الشد على العقلة (7 درجات).

- الثالث: اختبار قدرة القدمين، أي الوثب العريض من الثبات (7 درجات).

- الرابع: اختبار المرونة، أي ثني الجذع لأسفل (7 درجات).

- السادس: اختبار التحمل، أي الجري 800 متر (7 درجات).

الاختبارات الرياضية للبنات

- الأول: اختبار السرعة (7 درجات).

- الثاني: اختبار الرشاقة، أي الجري المتعرج بين 5 قوائم (7 درجات).

- الثالث: اختبار المرونة، أي ثني الجذع أماما أسفل (7 درجات).

- الرابع: اختبار القدرة أي الوثب العريض من الثبات (7 درجات).

- الخامس: اختبار القوة، أي الشد على العقلة (7 درجات).

- السادس: اختبار التحمل، أي الجري 600 متر (7 درجات).

أوراق وملابس اختبارات قدرات التربية الرياضية

بعد الإجابة على سؤال ما هي اختبارات قدرات كلية تربية رياضية 2022؟، يجب الإشارة إلى الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى الملابس الواجب ارتدائها أثناء الاختبارات، إذ يتقدم الطالب شخصيا، إلى لجنة الاختبار، في التاريخ المحدد له، في تمام الساعة 8 صباحا، ومعه:

- الإيصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لاختبارات القدرات الخاصة بها، والتى طبعها الطالب من الموقع.

- عدد 6 صور شخصية، مقاس 4 ×6 سم.

- أصل رقم الجلوس وصورة منه.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- شهادات التفوق الرياضي في حالة وجودها للحاصلين على بطولات رياضية.

• الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات:

- الطلبة الذكور: فانلة بدون أكمام، وبنطلون قصير «شورت»، وحذاء خفيف، وشراب قصير أبيض، ولباس بحر «مايوه».

- الطلبة الإناث: لباس بحر «مايوه»، وبلوزة وبنطلون تدريب، وحذاء خفيف، وشراب قصير أبيض.