حفلات «أم كلثوم وبلاك تيما» في ساقية الصاوي خلال أغسطس 2022

يبحث عدد كبير من الشباب، خلال فترة الإجازة الصيفية، عن برامج الحفلات التي تقدمها المواقع الثقافية والفنية؛ لقضاء وقتٍ ممتع، ومن بينها الحفلات والأنشطة الفنية في ساقية الصاوي، خلال الفترة من 1 لـ10 أغسطس 2022.

الاثنين 1 أغسطس

حفل كلاريستا، في الساعة 7:30 مساء بقاعة النهر، وتقدم فرقة كلاريستا بقيادة المايسترو مصطفى المغربي، باقة من أجمل الأغاني القديمة والحديثة.

الثلاثاء 2 أغسطس

حفل هشام عامر، في الساعة 7:30 مساء، بقاعة النهر، ولأول مرة الفنان هشام عامر بالساقية في حفل موسيقي مميز.

حفلات كوكب الشرق

الأربعاء 3 أغسطس

حفل فرقة أنغامنا في الساعة 7:30 مساء بقاعة النهر، تقدم فرقة أنغامنا بقيادة المايسترو شريف عباس باقة من أجمل الأغاني القديمة والحديثة.

الخميس 4 أغسطس

حفل أم كلثوم يعود من جديد، إذ يقدم مسرح الساقية للعرائس، حفلين في الـ6 والـ8 مساء، بقاعة الحكمة، وتقدم «سيرة الحب» من تأليف مرسى جميل عزيز، وتلحين بليغ حمدي، وغنتها أم كلثوم عام 1964.

«الأطلال» من تأليف إبراهيم ناجي، وألحان الموسيقار رياض السنباطي، وغنتها أم كلثوم عام 1966.

الجمعة 5 أغسطس

حفل ملاذ، في الساعة 8 مساء، بقاعة الحكمة «ملاذ» فريق «روك عربي» تأسس في 2014 على يد محمد عبدالرازق عازف جيتار وملحن ومؤلف أغانٍ وصديقه عمرو بشر عازف ليد جيتار، هدف الفرقة تقديم موسيقى الألتيرنيتيف روك والهارد روك بكلمات عربية بطريقة يقبلها المستمعون مهما كانت خلفيتهم الموسيقية.

بلاك تيما في ساقية الصاوي

السبت 6 أغسطس

حفل بلاك تيما، في الساعة 7 مساء، بقاعة النهر، ويحتفل فريق بلاك تيما بـ18 سنة على تأسيسه في الساقية.

ويتكون الفريق من 3 شباب من النوبة وهم أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، واشتهروا بعدة أغانٍ منها بحار، زحمة، وحصلوا على العديد من الجوائز من بينها جائزة «الميوزك أوورد» للشرق الأوسط، وغيرها.

الأحد 7 أغسطس:

حفل head stock، في الـ 8 مساء، بقاعة النهر إذ تستضيف ساقية الصاوى حفل روك لفريق هيد ستوك.

الاثنين 8 أغسطس:

حفل مايكل أنسي، وذلك في الـ 8 مساء، بقاعة النهر، وهو عازف عود، بدأ العزف عام 2005، والتحق بالدراسة ببيت العود العربي فى عام 2015، و2017، قدم مشروع تخرجه حيث حصل على درجة الامتياز، شارك بالعزف مع أوركسترا بيت العود العربي في العديد من المحافظات وفي إسبانيا والسعودية والإمارات.