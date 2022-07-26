سماعات طبية وأجهزة تعويضية لأصحاب الهمم في قرى الشرقية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنها في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ورفع المعاناة عنهم سلمت 650 جهازا تعويضيا وسماعة طبية وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز الشرقية.

توفير الدعم للجمعيات الأهلية

وأوضح عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أنه جرى تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات أصحاب الهمم

وفى سياق متصل أفاد للواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات ذوي الهمم من كل نواحى الحياه حتى يصبحوا أسوياء مثل الأخرين فى مجال عملهم وعلاقاتهم الإجتماعية وتحمل المسؤولية دون أن يكونوا عبئًا على الآخرين.

وأشار شعبان إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى الشرقية وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700جهازتعويضي و6000 سماعه طبية .