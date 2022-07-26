تدريب طلاب كلية التربية بجامعة الإسكندرية على التعامل مع المراهقين

انطلقت اليوم دورة التوعية النفسية التى تنظمها وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة لطلاب كلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ووزارة التضامن الإجتماعى.

تدريب طلاب كلية التربية على التعامل مع المراهقين

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، أن مدة هذه الدورة 3 أشهر، وتعقد بمعدل محاضرة واحدة أسبوعياً اعتبارا من اليوم.

واضاف عميد الكلية في بيان، أن المحاضرات تلقيها الدكتورة هيلين سليمان رئيس قسم التوعية النفسية بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، وتهدف إلى تدريب طلاب كلية التربية على التعامل مع المراهقين فى سن المدرسة وطريقة التعامل مع هذه الفئة العمرية خلال عملهم المستقبلى.

مبادرات التضامن الاجتماعي في الجامعات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرات داخل الجامعات؛ لمساعدة الطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، وحث الطلاب على حب التطوع والمشاركة فى العمل العام، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحقيقًا لرؤية «مصر 2030» ببناء الإنسان والاستثمار فى البشر، ومساعدة الشباب وتوفير «حياة كريمة» لهم.

وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات

يذكر أنه تم استحداث وحدات التضامن الاجتماعي، مؤخرا، داخل الجامعات المصرية حيث تكون نواة عمل الوزارة داخل الجامعات، والتي يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية.

وتنوعت الخدمات التى تقدمها وحدات «التضامن» داخل الجامعات بين تقديم الدعم النفسى والتعليمى، فضلًا عن تقديم المساعدة المادية والنشاط التكافلى لغير القادرين.