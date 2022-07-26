«الحرية للفنون الشعبية» تمثل مصر في مهرجان فيليكو تارنوفو ببلغاريا

قالت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الحضور المصري فى التظاهرات الدولية يؤكد الريادة الحضارية للوطن ، واضافت انه يعكس المكانة المميزة التى تتمتع بها الالوان الثقافية والفنية الوطنية، مشيرة ان الابداع وسيلة فاعلة لمد جسور التواصل وفتح آفاق أكثر رحابة لتوطيد اواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب.

جاء ذلك عقب تمثيل فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لمصر ومشاركتها في فعاليات افتتاح مهرجان viliko tarnovo المقام بدولة بلغاريا والذى شهده السفير مصطفى خميس قنصل مصر ببلغاريا .

جدير بالذكر أن البعثة يرأسها الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وقدمت الفرقة مشاهد فنية تعبر عن الثقافة المصرية أعقب ذلك عرض الافتتاح وتضمن استعراض جماعى واخر سكندرى تصميم وتدريب نصر الدين ونال إعجاب الجمهور.

مشروع وزارة الثقافة

في سياق آخر أصدرت وزيرة الثقافة قرارا بترميم وتجهيز أفلام مشاريع التخرج بالمعهد العالي للسينما التي تخرج بها كبار المخرجين من بينهم شريف عرفة وعاطف الطيب وخيري بشارة ومروان حامد، تمهيدا لعرضها ضمن مشروع بسينما الشعب قبل الفيلم الرئيسي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وتتناون في مشروع ترميم الأفلام عدة جهات تابعة للوزارة تتضمن الهيئة العامة لقصور الثقافة، و اكاديمية الفنون، المركز القومي للسينما.

الخطة السينمائية لوزارة الثقافة

وتناقش وزارة الثقافة الخطة السينمائية فيما يخص استغلال نجاح مشروع سينما لمنح الشباب والافكار الجديدة الفرصة الحقيقية في الظهور بعرض اعمالهم من جهة اخري تمت مناقشة احياء التراث السينمائي لكبار السينمائيين بعرض تجاربهم الاولي بعد ترميمها وتجهيزها للعرض العام

كما وجهت وزيرة الثقافة ان يتم التعاون بين الادارة العامة للثقافة السينمائية والمركز القومي للسينما من اجل انتاج مجموعة افلام تسجيلية قصيرة ترويجية بربوع الوطن وافلام روائية قصيرة لشباب المبدعين واعطائهم فرصة العرض بسينما الشعب عملا بمبدأ العدالة السينمائية ومنح فرص حقيقية لاصحاب الافكار الجادة والمشاريع الواعدة من الشباب في بداية حياتهم العملية.