تصميم يد صناعية لأصحاب الأيدي المبتورة بـ«هندسة أسيوط»: التحكم فيها بالإشارات السطحية

أشاد الدكتور نوبي محمد عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، بإقدام طلبة الكلية على تصنيع العديد من الأجهزة المستوردة أملاً في البدء بتصنيعها محلياً بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وذلك بدعم من الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأعرب عميد كلية الهندسة عن اعتزازه بأبناء الكلية المتميزين وقدرتهم على الإبداع وابتكار أحدث الأجهزة التي تعالج مشكلات الكثيرين من أفراد المجتمع وتخفف من معاناتهم.

إنجاز شعبة الاتصالات والإلكترونيات

جاء ذلك تعقيباً على مناقشة مشروع تخرج بشعبة الاتصالات والإلكترونيات بقسم هندسة الكهرباء بالكلية، بعنوان «تصميم وتنفيذ يد صناعية للمبتورين يتم التحكم فيها بالإشارات السطحية العضلية»، تحت إشراف الدكتور محمد عباس والدكتور عبد الحي محمد والدكتور ضياء الدين محمود، وقام بتحكيم المشروع الدكتور عمر عبد الجابر والدكتور خليل إسماعيل.

فريق تصميم المشروع

وصرح الدكتور محمد عباس أن الفريق الطلابي الذي صمم المشروع بأنه ضم 8 من الطلبة والطالبات هم أميرة جمال وأحمد فوزي وزياد أحمد وأحمد محمود ونادين عادل ونسمة محمد ومروة مصطفى وسارة صبحي.

وأضاف أن المشروع يعتمد على استخدام حساسات لاستخراج إشارة عضلية سطحية وتكبيرها وتنقيتها ومعالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الحركة التي تدل عليها كل إشارة وتنفيذها على اليد الصناعية والتحكم فيها.

ومن جانبه أعرب الدكتور عمر عبد الجابر عن فخره بالطلاب ومشروعهم الذي اعتمد لأول مرة على sEMG حيث قاموا باستخراج هذه الإشارات الضعيفة جداً والعمل عليها بدقة ليتمكن الشخص ذات اليد المبتورة من التحكم في اليد الصناعية بسهولة، مشيداً بتنفيذ الطلاب لليد في معامل EME بالقرية الذكية في أسيوط الجديدة ومتمنياً أن يكون المشروع انطلاقة لتصنيع الأطراف الصناعية في مصر والوطن العربي بدلاً من استيرادها من الخارج.