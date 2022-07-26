استقرار أسعار الذهب عالميًا مع ترقب قرار «الفيدرالي الأمريكي»

شهدت أسعار الذهب العالمية تحركات محدودة النطاق لتستقر اليوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين الرهانات الكبيرة، قبل قرار الفيدرالي الأمريكي والمتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1719.89 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1718.20 دولار للأوقية. بحسب CNBC.

الأسواق تنتظر قرار الفيدرالي

قال إيليا سبيفاك، محلل العملات في DailyFX، نحن لا نشهد حقًّا قدرًا هائلاً من الاقتناع بالاتجاهات هنا، يبدو أن الأهم من ذلك أن تنتظر السوق قرار الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك كانت الأسواق على مدار الأسبوعين الماضيين متسقة مع انتعاش الذهب وتراجع الدولار، بحسب CNBC.

توقعات قرار الفيدرالي الأمريكي

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع سياسته يوم الأربعاء.

ارتفعت التوقعات حول رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بعد أن شهدت أسعار المستهلكين السنوية في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع لها منذ أكثر من أربعة عقود في يونيو، مع ذلك قام التجار بخفض هذه الرهانات بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة.

قال محافظ بنك لاتفيا المركزي مارتينز كازاكس في مقابلة مع بلومبيرج نيوز، إنّ البنك المركزي الأوروبي قد لا ينتهي من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بعد زيادته الأولية بمقدار نصف نقطة الأسبوع الماضي.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.