جنيهان زيادة في أسعار الذهب.. تعرف على سعر الجرام عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في محال الصاغة، بقيمة جنيهين، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، مقارنة بتعاملات المعدن الأصفر صباح اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 صباحاً 1126 جنيه، قبل أن يرتفع السعر قبل قليل إلى 1128 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

وبحسب بيان شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سجل سعر الذهب عيار 21 الآن، 987 جنيهاً مقارنة بـ985 صباحاً، في حين زاد سعر الذهب عيار 18 من 844 جنيهاً صباحاً إلى 846 جنيه حالياً، وبلغ سعر عيار الذهب 14 نحو 660 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وأشارت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن سعر أوقية الذهب سجل 1722 دولار أمريكي، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21»، 7896 جنيه بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

ارتفاع طفيف في السعر العالمي

على صعيد عالمي، ارتفع الذهب إلى 1725 دولارًا للأوقية صباح اليوم الثلاثاء بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة أمس، حيث استفاد الملاذ الآمن من الضعف الأخير في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تصاعد مخاطر الركود.

ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع، مما يؤدي إلى معركة عالمية ضد التضخم الذي يخشى البعض من أنه قد يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا

ومن المتوقع أيضًا أن تنضم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى إلى البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، حيث تهدد الظروف النقدية المقيدة بشكل متزايد بضرر الطلب العالمي، في حين تُظهر البيانات الأمريكية والأوروبية الأخيرة بالفعل علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي.