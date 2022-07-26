كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ تتلقي طلبات الراغبين في أداء اختبارات القدرات

أكد الدكتور أشرف رشاد ، وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا، بجامعة كفر الشيخ أن الطلاب الراغبين في تقديم أوراقهم لخوض اختبارات القدرات توافدوا اليوم على الكية، وذلك عقب التسجيل علي موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس من اختبارات القدرات للعام الجامعي 2022- 2023 للطلاب الجدد.

اختبارات اليوم الأول

وأشار الدكتور أشرف رشاد، أن يوم أمس 25 يوليو شهد تسجيل عبر موقع وزارة التعليم العالي، واليوم تم قبول طلبات التقديم من قبل الطلاب لاختبارات القدرات، وتستمر حتي 6 أغسطس 2022.

وأوضح رشاد أن اختبارات اليوم الأول تحت إشراف عميد الكلية، الدكتور عبدالحليم عكاشة الذي شدد علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب القادمين للكلية سوف يؤدون اختبار طب مبدئي علي القلب، والطول، والوزن، واختبار الذكاء والمعلومات، كما يتضمن اليوم الثاني لاختبارات الطلاب للقدرات، القوام الشخصي، والمهارة، والرياضية.

اختبارات مماثلة

جدير بالذكر أن كليتي التمريض، والتربية النوعية بالجامعة تشهدان نفس اختبارات القدرات للطلاب الجدد، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

ويبلغ عدد الطلاب علي مستوي الكليات العملية والنظرية بالجامعة نحو 75 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات مصر، وكذلك طلاب وافدين من بعض الدول العربية ، والأجنبية بغرض الدراسة والبحث العلمي لهؤلاء الطلاب.