حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 27-7-2022 عاطفيا ومهنيا

الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر تقوم به مولود برج السرطان، وفق خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد التي تقدم توقعاتها على الصعيد المهني والعاطفي لهذا المولود الذي ينتمي له كثير من المشاهير كاللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.

وبحسب خبراء الفلك، فإن مولود برج السرطان يتمتع بالكثير من الصفات من بينها أنه صاحب خيال واسع ولدية ذكاء اجتماعي، فهم يعيشون في عالمهم الخاص، ويسافرون إلى عالم الأحلام، ويتميزون بالعواطف لدرجة مفرطة، كما أنهم رومانسيون وإحساسهم مرهف، فهم يعشقون الموسيقى، ويميلون للألوان المبهجة.

واليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لمولود برج السرطان اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.