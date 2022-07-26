حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج السرطان، الخيال الواسع والذكاء الاجتماعي، فهم يعيشون في عالمهم خالص ويسافرون في عالم الأحلام، فهم يتميزون بالعواطف لدرجة مفرطة، كما أنهم رومانسيون وإحساسهم مرهف، فهم يعشقون الموسيقى، ويميلون للألوان المبهجة.

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، يكون القمر في برجك يجعلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، اليوم يكون مثالي للاقتراب ممن تحب وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.