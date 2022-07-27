حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 27-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تثبت اليوم أنك جدير بالحب والاحترام لشريكك عزيزي مولود برج العذراء، وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير لعل أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

وبحسب خبراء الفلك، فإن مواليد برج العذراء معروفون بعواطفهم الجياشة، فهم متحدثون لبقون هادئون في تعاملهم مع الآخرين، كما أنهم مخلصون للطرف الآخر، إذ يشعرون دائمًا بالمسؤولية لحماية من يحبون.

اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، للمهتمين بمتابعة مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاء مثمر مع الزملاء أو بعض الأصحاب وقد تقنعهم وتغير اتجاههم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وقدرة على العطاء.. تلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.