حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العذراء معروفون بعواطفهم الجياشة، فهم متحدثون لبقون هادئون في تعاملهم مع الآخرين، كما أنهم مخلصون للطرف الآخر، فهم يشعرون دائمًا بالمسؤولية لحماية من يحبون.

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، للمهتمين بمتابعة مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، أنك مخلص وتدعم من يحتاج إليك، واليوم فرصة لاكتشاف حقيقة بعض الزملاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر بمنزل الأصدقاء مما يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمكنك أن تميز العدو من الصديق.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.