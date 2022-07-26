الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بالإسكندرية

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن بدء اختبارات القدرات والأوراق المطلوبة لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023.

الأوراق المطلوبة لتسجيل اختبارات القدرات بالكلية

يجب على الطلاب المتقدمين لاداء اختبارات القدرات بالكلية ان يكون معهم أصل رقم جلوس الثانوية العامة وعدد 2 صورة منه وعدد 2 صورة شخصية للطالب او الطالبة بالإضافة إلى إيصال التسجيل على موقع التنسيق وإيصال سداد رسوم الامتحان، ونوه قسم شئون الطلاب بالكلية في حالة فقد رقم الجلوس الأصلي يتم استخراج رقم الجلوس المفقود من كنترول الثانوية العامة

مواعيد تسجيل اختبارات القدرات بالكليات

وأعلن الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تسجيل مواعيد واختيار الكليات وأماكن اداء اختبارات القدرات المؤهلة لها يتم حسب الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ومتاح عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني وذلك حتى يوم 6 أغسطس القادم، مضيفا أن الالتحاق بهذه الةليات بعد اجتياز اختبارات القدرات مرتبط بحصول الطالب على النسبة المئوية المؤهلة للاتحاق بالكلية والتي سيتم تحديدها مع انطلاق مرحلة التنسيق.

مراعاة الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع

وأكد نائب رئيس الجامعة، عبر الصفحة الرسمية لجامعة الإسكندرية، على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية والتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الطلاب داخل لجان الاختبارات حرصا على سلامة الجميع.