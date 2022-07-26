«مستثمري السياحة»: ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بعد انتهاء امتحانات الثانوية

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن انتهاء امتحانات الثانوية العامة ساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع حركة السياحة الداخلية، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من الأسر التي لديها أبناء في المرحلة الثانوية أرجأت سفرها إلى المدن السياحية لحين انتهاء الامتحانات.

وأوضح «عبداللطيف»، أن المواطنين المصريين رفعوا نسب إشغال المدن السياحية المصرية، لاسيما الشاطئية خلال فصل الصيف الجاري.

نسب الإشغال بالإسكندرية والساحل الشمالي

وأضاف عضو الجمعية لـ«الوطن»، أن متوسط نسب الإشغال بكل من الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالى والعين السخنة تجاوزت حاليا 90%، فيما تخطت نسب الإشغال بالغردقة خلال الأسبوع الجاري حاجز 80%، وتراوحت نسب الإشغال بشرم الشيخ ما بين 70 إلى 75%.

وذكر، أن المصريين كان لهم دور كبير فى ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بتلك المدن خلال الأسبوع الجاري، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

زيادة الحركة السياحية بدءا من أغسطس

وأشار «عبداللطيف» إلى أنه بداية من شهر أغسطس المقبل فإن نسب الإشغال بغالبية المدن المصرية سترتفع بشكل مطرد، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية سترفع نسب الإشغال بشكل كبير بفنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، فيما سيسهم السياح الإيطاليون في زيادة نسب إشغال فنادق شرم الشيخ.

وكان علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر لم تتأثر بالارتفاع النسبي حاليا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، وكذلك بما يتردد عن بداية الموجة السادسة للوباء، موضحا أن كل الحجوزات مستمرة بنفس معدلاتها الطبيعية والمواعيد المحددة لها، والمقصد السياحي المصري آمن صحيًا، خاصة أن الفنادق المصرية منذ بدء الجائحة ملتزمة بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية.