«أحمد» تعرض للغرق بالساحل الشمالي ويرقد في غيبوبة.. وشقيقته: ادعوا له

لم يكُن يدري أن سفره لقضاء عدة أيام بصُحبة أصدقائه في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي عقب انتهائهم من أداء امتحانات آخر العام، سيكون سببًا في دخوله في غيبوبة طويلة لم يفق منها حتى الآن، وذلك بعد أن تعرض للغرق خلال ممارسة هواية السباحة مع عدد من أصدقائه هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

طالب الطب في العناية المركزة

أحمد يوسف، صاحب الـ23 عامًا، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ والطالب بكلية الطب البشري، يرقد حاليًا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة إثر إصابته بغيبوبة، بعد تعرضه لحادث غرق في الساحل الشمالي منذ أيام، وتم نقله لتلقي العلاج وحالته الصحية حرجة.

«كان في المصيف بإحدى قرى الساحل الشمالي وبعدين غرق وتم إنقاذه، والآن هو محجوز في مستشفى هناك في غيبوبة تامة وحالته مش مستقرة نهائي»، بهذه الكلمات بدأت «بسملة» شقيقة أحمد يوسف، حديثها لـ«الوطن».

زملاء «أحمد» يدعون له بالشفاء

وقالت «بسملة»: «أحمد طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، ومعروف إنه طالب خلوق جداً قبل ما يكون طالب متميز ومتفوق، وهو مُقيم الليل وقارئ قرآن وبار بوالديه وفي حاله، والناس كلها بتحبه وزعلانة عليه، وكل اللي حصل إنه كان رايح يقضي كام يوم مع أصحابه في الساحل الشمالي وغرق هناك وتم إنقاذه ولكن دخل في غيبوبة ولسه مفقش منها لحد دلوقتي».

لا يحتاج «أحمد» في الوقت الحالي سوي دعوات كل من يعرفونه ومن لا يعرفونه أيضًا، بحسب «بسملة»: «أحمد حاليًا مش محتاج غير الدعوات من الناس، لأن حالته حرجة جدًا، ونفسنا يرجع لنا من تاني بألف سلامة، وبندعي ربنا يدوم ضحكته ووجوده وسطنا دايمًا لأنه أجدع خلق الله».

وتابعت «بسملة»: «ياريت الناس كلها تكثف الدعاء عشان يقوم بالسلامة، وبقوله بإذن الله هتقوم بالسلامة يا أخويا يا غالي علينا كلنا، وهنتطمن عليك، وبإذن الله مش هنشوف فيك أي مكروه».