أهالي قرية سنهرة عن طالب غرق في حمام سباحة بقها: حافظ للقرآن ومحبوب من الناس

عبر أهالي قرية سنهرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية عن حزنهم على غرق أحد أبناء القرية ويدعي صفي الدين، 18 سنة، في حمام سباحة مركز شباب قها، حيث أصيب بتشنجات تسببت في مصرعه بعد انتشاله من الحمام، ونقله للمستشفى للعلاج، مشيرين أنه كان في منتهى الأدب والاحترام والجميع كان يحبه وأنه حافظ لكتاب الله.

وقال المهندس أبراهيم نصار من الأهالي، إن الجميع يطالب بفتح تحقيق في الواقعة بحيادية لضمان حق الطالب المتوفى، مؤكدا أن القرية في حالة حزن كبير على الطالب، مطالبا بغلق حمام السباحة الذي شهد الواقعة في الوقت الراهن لحين انتهاء التحقيقات وكشف كل الملابسات الخاصة بالواقعة.

لجنة لفحص الواقعة

في سياق متصل دفع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بلجنة لفحص الواقعة ضمت إدارتي الشئون القانونية والتخطيط بالمديرية ومدير إدارة طوخ للشباب والرياضة التابع لها المركز.

تفاصيل غرق شاب بحمام سباحة بقها

فيما كشفت التحقيقات الأولية أن واقعة حمام سباحة قها جرت خارج الحمام حيث جرى انتشال الشاب المتوفى حيًا ونقله إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه حيث يجري إعداد تقرير فوري في الواقعة وملابساتها للعرض على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتعرف على أسباب غرق شاب في حمام سباحة قها أثناء استحمامه طبقًا لتكليفات الوزير في هذا الشأن.

يذكر أن حمام سباحة قها يعمل بنظام حق الانتفاع لمستثمر وهناك تعليمات ولوائح في التشغيل مع وجود منقذين مؤهلين ومدربين معتمدين والإشراف الفني للمستثمر.

وكان مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول شاب 18 عامًا لفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى نتيجة تعرضه للغرق بحمام سباحة مركز شباب قها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال مسؤول مركز الشباب أفادوا أن الشاب نزل الحمام وبعد فترة تعرض للغرق فجرى إنقاذه ونقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه.

من جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الحمام مطروح بنظام حق الانتفاع لمستثمر، وهناك تعليمات ولوائح في التشغيل مع وجود منقذين مؤهلين ومدربين معتمدين والإشراف الفني للمستثمر.

وأكد مسئول مركز شباب قها، أن الشاب الذي توفي كان يعاني من حالة تشنجات وكهرباء زائدة وأنه جرى نقله بالإسعاف للمستشفى وهو حي بينما فارق الحياة بعيدًا عن حمام السباحة وان جميع الأفراد والاطقم المطلوبة لعمل حمام السباحة كانت متواجدة.