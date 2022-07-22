غرق شقيقين وابن عمتهما في رحلة بمصيف بلطيم للاحتفال بقريبهم طالب الثانوية

تستعد قرية الروضة في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لاستقبال جثامين 3 من عائلة واحدة، بينهم شقيقان، لتشييع جنازتهم بعد أن خرجوا في رحلة عائلية مع ابن عمتهم الذي انتهى من امتحانات الثانوية العامة، فغرق منهم 3 أشخاص، وبكت قريتهم حزنًا عليهم وخرجوا جميعًا في انتظار وصول الجثامين بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية لدفنهم.

غرق شقيقين وابن عمتهما

وغرق في شاطئ بلطيم بمحافظة كفر الشيخ كل من: أحمد ضياء يوسف عبده علي، طالب بكلية الخدمة الاجتماعية، وشقيقه محمد ضياء يوسف عبده علي، 22 سنة، حاصل على كلية التجارة جامعة المنصورة هذا العام، وابن عمتهما، محمد متولي عناني، 24 سنة، حاصل على كلية التجارة، وجميعهم من قرية الروضة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

استعداد لاستقبال جثامين الغرقى

وأكد أحد أهالي القرية أن ضحايا الغرق خرجوا في رحلة عائلية مع أبناء العائلة من الشباب، وذلك بمناسبة انتهاء ابن عمتهم من امتحانات الثانوية العامة، وخرجوا من بيوتهم متوجهين إلي مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، فغرق ثلاثة منهم، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثتين وظلوا يبحثون فترة عن ثالثهم حتى عثروا عليه.

وأوضح أن أسر الضحايا انتهوا من إجراء استلام الجثامين وجهزوا 3 سيارات إسعاف لنقلهم إلى قريتهم في الدقهلية لدفنهم بها.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إشارة بوصول جثمان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم غرقًا بمياه البحر الأبيض المتوسط، في مصيف بلطيم، على مقربة من سواحل قرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم، وتم إيداعهم مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم وضع الجثث تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.