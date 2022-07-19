أستاذ علوم بيئية: مصر تستهدف توحيد رؤى الدول المشاركة في قمة المناخ

أشاد الأستاذ الدكتور وحيد إمام أستاذ العلوم البيئية بجامعة عين شمس، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة حوار بطرسبورج مع المستشار الألماني «أولاف شولتز»، واصفًا كلمته بأنها جامعة شاملة وغطت كل ما هو مستهدف منها.

مصر تستهدف توحيد الرؤى لكل الدول المشاركة قبل Cop27

وأضاف «إمام»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عواطف أبو السعود ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن مصر تستهدف من حوار بطرسبورج أن تكون هناك رؤى موحدة لقادة العالم المتضمنة 197 دولة ليس الدول الكبرى والصناعية فقط قبل مؤتمر المناخ، فيما يتعلق بضرورة الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والوصول بالانبعاثات الكربونية إلى حالة الصفرية 2050.

التزام الدول الكبرى بمساهماتها المالية المتفق عليها يرفع إيراد الصندوق إلى 100 مليار دولار

وأوضح أستاذ العلوم البيئية جامعة عين شمس أن هناك ضرورة للتوقيع على اتفاقية شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الدول الصناعية الكبرى بالمساهمات المالية المتفق عليها بكل دولة لتصل إيرادات الصندوق السنوية إلى 100 مليار دولار سنويًا بداية من 2023.

المقصود بالالتزامات الوطنية المحدثة

ولفت إلى أن مفهوم الالتزامات الوطنية المحدثة معناها أن كل دولة تحدد احتياجاتها ومتطلباتها، أي أن الدول النامية على سبيل المثال تضع متطلباتها للوصول إلى الحياد الكربوني، ومتطلباتها المتمثلة في الحصول على دعم مالي وفني وتكنولوجي، مشيرًا إلى أن الصندوق منذ عام 2015 وحتى عام 2021 بلغت حجم إيراداته 80 مليار دولار فقط.