مطربة سوبرانو تكشف كواليس أول ألبوم لها.. أغانيه عن الأمل وموجهة للسيدات

قالت المطربة الأوبرالية السوبرانو العالمية، فاطمة سعيد، إنها تعاونت مع الشاعر تامر حسين لأنها أرادت غناء أغنية باللغة العربية مبينة أنها ذهبت له بلحن وبعدها تم وضع الكلام الذي يتحدث عن العزيمة والتحدي، مشيرة إلى أن الأغنية موجهة للسيدات لزيادة الحماس لديهم في أي عمر لديهن.

الأغنية تحث على الأمل

وأضافت «سعيد» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن الأغنية تركز على الأمل وتجاوز الصعاب لأنهم سنة الحياة، لافتة إلى أن كلمات الأغنية تقول :«أنا عارفة نفسي مقدرها بعزة النفس اللي فيا مقويها والمعافرة مع السنين مستحلايها، يوم ليها ويوم عليها دي سنة الحياة» .

تقديم أنواع من الموسيقى في ألبومها الجديد

وأوضحت المطربة الأوبرالية السوبرانو العالمية، أنها تقدم أنواع مختلفة من الموسيقى الجاز والبوب في ألبومها الجديد رغم أنها مطربة أوبرا، لافتة إلى أن هذا يعد فكري فلسفي تغير صوتها ولكن لا تغير روحها وأداءها، متابعة: «قابلت فنانين عالمين لديهم كاريزما عالية وقبول وبتعلم منهم الكتير والصوت على المسرح مش أول حاجة لكن الكاريزما وبناء الثقة مع الجمهور وده فن مختلف تماما عن الغنى والجمهور دايما عاوز اللي يتكلم معاه، وأنا في ميلانو اتعلمت كتير عشان اشتغلت مع قادة أوركسترا مختلفين ومدربين مختلفين وأنا شايفة إن أفضل وقت للتعلم وطريقة هو الغناء على المسرح والتعلم».