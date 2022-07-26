بداية العام الدراسي الجديد 2023.. برامج مستحدثة بالجامعات اعرفها

بداية العام الدراسي الجديد 2023، تشهد استعدادات مكثفة من قبل مختلف الكليات والجامعات بإضافة برامج جديدة متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل، خاصة التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، فما تفاصيل هذه البرامج ومتى يبدأ رسميا العام الدراسي الجديد ومتى ينتهي؟، كل هذه الأسئلة تجيب عليها «الوطن» في السطور التالية.

تفاصيل برامج الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد 2023

أول أكتوبر المقبل هي بداية العام الدراسي الجديد 2023، بحسب ما أقرها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري، والذي أكد على ضرورة جاهزية الجامعات من حيث أعمال الصيانة للمدرجات والانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

برامج جديدة متطورة تعمل الجامعات على افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، فيقول الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه سيتم افتتاح برامج متخصصة في كلية الآداب منها برنامج الإعلام الرقمي وبرنامج فنون المسرح، موضحاً أن هذه البرامج مهمة وتعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال مناهج حديثة.

«العليا للتنسيق» هي المنوطة بتحديد أعداد الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2023

وأضاف «عبدالخالق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تعمل على افتتاح برامج في مختلف الكليات مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للتنسيق هي التي تحدد الأعداد المرجح قبولها بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا الجديدة، إن الجامعة تستهدف افتتاح برنامج التبريد والتكييف مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، موضحاً أنها تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال صقل مهاراتهم بالتدريبات المكثفة خلال فترة الدراسة.

أهم ملامح العام الدراسي الجديد 2023

- يبدأ أول أكتوبر 2022.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا.

- ينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 يناير 2023.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول 26 يناير 2023.

- تبدأ إجازة منتصف العام يوم 28 يناير 2023.

- تنتهي إجازة منتصف العام يوم 9 فبراير 2023.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023.

- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 1 يونيو 2023.

- تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.