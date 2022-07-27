الشاعر عادل صابر عن أغنية «للي»: معركتي مع أكرم حسني وليس «منير»

قال عادل صابر، شاعر مربعات فن الواو، إن الكلمات التي في أغنية «للي» التي غناها المطرب محمد منير، ومن تأليف أكرم حسني، من كتاباته وليس بها تغيير سوى كلمة واحدة من «خراب» إلى «غريب»، موضحا أن ذلك يعد سرقة علنية ويجيب معاقبة المخطئ.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الكلمات جنوبية أصيلة ولا تخص أحدًا غيره، متسائلًا كيف للفنان أكرم حسني، أن يقتني كلمات ديوانه بحسب تعبيره، وينسبها لنفسه دون الرجوع إليه، إذ إنه لم يغير سوى كلمة واحدة فقط.

عادل صابر: معركتي مع أكرم حسني وليس الكينج

وأكد «صابر» أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أكرم حسني، وبصدد الاتجاه للقضاء لأخذ حقه، مردفًا: «معركتي ليست مع منير ولكن مع مؤلف الكلمات».

حذف أغنية «للي» من «يوتيوب»

وكانت منصة «يوتيوب» حذفت أغنية الفنان محمد منير «للي» من قناة الشركة المنتجة، وذلك بعد اتهامات بسرقة اللحن، ومن قبلها اتهامات الشاعر عادل صابر ابن محافظة قنا، باقتباس كلمات الأغنية من أحد مربعات مؤلفاته.

وكان الشاعر عادل صابر، أعرب عن غضبه منذ اللحظات الأولى لطرح أغنية «للي»، واتهم الفنان أكرم حسني بسرقة كلمات الأغنية، قائلًا عبر حسابه على «فيسبوك»: «الجميع سمع بواقعة الأغنية الجديدة للفنان الكبير محمد منير التي طُرحت مؤخرًا، إنها لكلمات من ديواني».