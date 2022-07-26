كيف تساهم الحرف اليدوية بسيوة في الحفاظ على هوية الواحة؟ باحث يجيب

شارك محمد عمران جيري مدير إدارة السياحة برئاسة مركز ومدينة سيوة بورقة بحثية عن الحرف التراثية ودورها وذلك خلال فعاليات مؤتمر الشباب الدولي الأول للتراث، الذى انطلق افتراضيًا على منصة زووم ولمدة 3 أيام من 25 إلى 27 يوليو الجاري، وتنظمه منظمة تولرانس موف التابعة لليونسكو ومنظمة معًا من أجل التراث ومبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة في مجال التراث والمتاحف والتعليم المتعلق بهما.

الحرف اليدوية بسيوة بين اصالة الاباء وطموحات الابناء

وجاءت المشاركة التي تحمل عنوان «الحرف اليدوية بسيوة بين أصالة الآباء وطموحات الأبناء» لتلقى الضوء عن واحة سيوة بموقعها الجغرافي المتميز بصحراء مصر الغربية، وتاريخها الممتد عبر الحقب التاريخية المختلفة.

و تم من خلال الورقة البحثية وفقا لمحمد جيري التعريف بالحرف اليدوية بسيوة مثل الخياطة والتطريز، الكليم والسجاد، أعمال الفخار، الملح، الخوص والجريد، الفضة وغيرها وكيف تسهم هذه الحرف في الحفاظ على هوية واحة سيوة وتراثها وعادات وتقاليد أهلها، وأشار جيري الى جهود استدامة الحرف من خلال المبادرات المجتمعية والجمعيات الاهلية، ودور الوزارات المختلفة، ودور المعارض المحلية والدولية في التسويق لهذه المنتجات المتميزة.

فرص العمل واستدامة الحرف

وأكد على أهمية تضافر الجهود من اجل التوسع بهذه الحرف لتوفير فرص العمل، واستدامة الحرف مما يسهم في زيادة الحركة السياحية بالواحة مما يكون له مردود كبير في رفع المستوى الاقتصادي للمجتمع السيوي.

المؤتمر انطلق بمشاركة 23 باحثا من مصر والعراق وسوريا والجزائر والمغرب ولبنان واليمن في فعاليات المؤتمر الذى يهدف إلى تشجيع شباب الباحثين والعاملين في مجال المتاحف والتراث علي حضور المؤتمرات وإعداد الأبحاث بمبدأ «من الشباب وإلى الشباب» بحيث يكون التنظيم وإدارة المؤتمر بشكل كامل من خلال لجنة مكونة من الشباب في العالم العربي لإعداد جيل من القادة والباحثين قادرين على تنظيم المؤتمرات الدولية وإعداد الأبحاث العلمية بشكل احترافي ومواكب لتسارع العصر والمؤتمر بالكامل مجاني سواء بالمشاركة بالأبحاث أو النشر أو الحضور