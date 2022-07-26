متحدث الصحة يشرح أهمية العيادات الآمنة للمرأة المنتشرة مؤخرا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هنك وحدة للمرأة الآمنة تقدم فحصا طبيا للسيدة واستشارة نفسية وهي تستهدف المرأة المقبلة على الزواج والحامل والتي تستعد للولادة والسيدات اللائي تعرضن للختان أو التحرش، وكذلك السيدات اللائي في سن انقطاع الطمث أو لديهن أمراض مستمرة مزمنة صعبة مثل السرطان أو الإيدز أو السيدات اللائي لهن سلوك صعبة مثل الإدمان أو التدخين وسيتم إضافة 8 محافظات لهذه الفئات تتواجد فيها الفئات بجانب العيادة الموجودة في القاهرة.

تقديم الدعم النفسي باستمرار

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني، أن هناك تقديم دعم نفسي للسيدات اللائي تعرضن للعنف أو للاغتصاب من أجل علاج هذه السيدات، موضحة أن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف ووزارة التضامن ولجان الحماية في وزارتي العدل والداخلية مشاركين في هذه المبادرة.

هدف المبادرة الخاصة بالعيادات الآمنة للسيدات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرة الخاصة بالعيادات الآمنة هدفها حلق بيئة آمنة اجتماعية وحمائية ومادية من أجل رعاية السيدات المختلفة لإعادة دمجهن في المجتمع المصري لأن المرأة نصف المجتمع. ويجب رعايتها من أجل مجتمع أفضل في الجمهورية الجديدة.