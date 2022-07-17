«مستثمري الغاز»: اكتشافات الغاز حمت الصناعة من التقلبات العالمية للبترول

أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن التوسّع في الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي حمى الصناعة والإنتاج الوطنيين من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة والبترول عالمياً.

وأوضح سعد الدين، في بيان صدر عنه، أنّ خطة التنمية الأقتصادية المستدامة التى اعتمدتها الدولة والقيادة السياسية اشتملت فى مقدمتها على تأمين احتياجات مصر من الطاقة خاصة بما يتوافق مع مستقبل التغيرات المناخية الأمر الذى دفع الإرادة الوطنية لتحقيق أقصى استفادة لمصر من مواردها الطبيعية.

اكتشافات الغاز الطبيعي

ونوّه بأن هذا تُرجم في اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة وغير المسبوقة، علاوة على وضع مصر الآن على رأس أكبر الدول المُنتجة للطاقة الجديدة والمتجددة وللهيدروجين الأخضر بالمشروعات العملاقة التي تم تنفيذها.

توفير الدعم الكبير للمواطن

وأشار رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إلى أنّ الزيادات الأخيرة لأسعار البنزين والسولار جائت فقط لتخفيف العبء على الموازنة المصرية مع احتفاظ الدولة بتوفير الدعم الكبير للمواطن المصري، مشيرا بأن أسعار البنزين والسولار في مصر ما زالت أقل من الأسعار العالمية، وما زالت الدولة تدعم أسطوانة البوتاجاز بأكثر من 125 جنيه للمواطن بما يعادل 125 مليون جنيه يوميًا دعم البوتاجاز فقط، تتحمله الحكومة المصرية عن المواطنين مراعاه للبعد الاجتماعي.

وقال إن الصناعة الوطنية لم تتأثر بتحريك أسعار الوقود، بسبب توسّع الدولة فى استخدامات الغاز كوقود نظيف بديلا للبترول، إلا أن التأثير سيكون طفيفاً فقط في نقل البضائع ولن يكون كبيرًا خاصة وأن الزيادة ليست كبيرة.