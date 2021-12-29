«التعليم» تكشف تفاصيل حركة التنقلات للمديريات التعليمية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفني، تفاصيل حركة التنقلات للمديريات التعليمية، مؤكدة على أن المادة الأولى من قرار حركة التنقلات رقم 216 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر الجاري 2021 تلغى كافة القرارات الصادرة بشغل وظيفتي مدير ووكيل مديرية تعليمية سواء عن طريق الندب أو التكليف أو تيسير الأعمال أو تحت أي مسمى أخر صادرة من سلطة غير مختصة قانوناً بإصدارها مع كافة ما يترتب عليها من أثار ويعود الصادر بشأنهم تلك القرارات إلى وظيفتهم الأصلية.

حركة التنقلات للمديريات تشمل تعيين مديراً لتعليم البحيرة

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن حركة التنقلات للمديريات التعليمية، شملت تعيين يوسف فؤاد يوسف مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة وناصر حسن محمد مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية وصبري محمد الدسوقي، وكيلاً لمديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، وصفوت جارح عبدالعظيم، وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

أيضاً تشمل حركة التنقلات للمديريات التعليمية، تعيين حمدي السيد إسماعيل، وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وسمية كامل السيد، وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ومحمود زكريا فولي، مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، وأحمد علي محمود، وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، وياسر محمود محمد، وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التنقلات للمديريات التعليمية، تشمل تعيين الدكتور أكرم حسن محمد، مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وياسر محمود محمد، مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والدكتورة أماني قرني، مديراً لمديرةي التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الدكتور محمد السيد، مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وعاطف محمد إبراهيم، مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.

وأكدت الوزارة على أن المادة الرابعة من القرار تشمل أن تعتمد كافة الأعمال القانونية الصادرة عمن قاموا بتيسير أعمال وظيفتي مديري ووكيلي مديرية بكافة المحافظات خلال الفترة من تاريخ انتهاء مدة شغل هذه الوظائف حتى تاريخه.