تفاصيل دورة ميكاترونيكس السيارات وكشف الأعطال بالكمبيوتر من «الشباب والرياضة»

بين الحين والآخر، تحرص وزارة الشباب على تقديم الكثير من الدورات التدريبية والمؤهلة لسوق العمل للشباب، لمساعدتهم على تطوير وتنمية مهاراتهم ودعمها بالدراسة، للالتحاق بالعمل في المجال الذي يرغبون به، ما جعلها تعلن عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فتح باب التقديم لدورة ميكاترونيكس السيارات وكشف الاعطال بالكمبيوتر.

وجاء إعلان وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب المتمثلة في الإدارة العامة لتدريب الشباب، بالتعاون مع المؤسسة القبطية الاجتماعية للتنمية عن الدورة التدريبية ميكاترونيكس السيارات وكشف الأعطال بالكمبيوتر.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل الدورة التدريبية والشروط المطلوبة للتسجيل بها، والرابط الخاص بالتسجيل، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كما يلي:

مجالات التدريب المتاحة

1- كورس ميكاترونيكس للمهندسين.

2 - كورس ميكاترونيكس فنيين.

الشروط المطلوبة

1- أن يكون المتقدم للتدريب من الخريجين.

2- ألا يقل سن المتقدم للتدريب عن 18 عاما وألا يزيد عن 35.

3- أن يكون الموقف واضحا من التجنيد بالنسبة للذكور.

4- الجدية والالتزام.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

6- أن يكون مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة

- عدد 2 من صورة البطاقة.

- صورة من المؤهل.

- صورة شخصية.

- صورة من موقف التجنيد.

وعلى الراغبين في التقديم للدورة التدريبية من وزارة الشباب والرياضة، تسجيل البيانات الخاصة بهم عبر اللينك الخاص بالتسجيل من هنــــــــــــــــا.