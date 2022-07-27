تطييب الجسد وزفة.. أقباط الإسكندرية يحتفلون بعيد الأمير تادرس بكنيسته

احتفل أقباط الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، بعشية ليلة عيد الأمير تادرس الشطبي، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأمير تادرس بمنطقة مطار النزهة شرق الإسكندرية، وذلك بحضور الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، على أن يقام صباحا قداس عيد الشهيد.

أجواء مفرحة في ليلة عيد الأمير تادرس

وشهدت العشية زفة ليلة العيد وسط أجواء مفرحة، فيما قام الأنبا بافلي برفقة كهنة الكنيسة بتطييب رفات الأمير تادرس ووضع الرفات في كسوة جديدة احتفالا بالعيد، وسط سعادة الحضور وزغاريد النساء ابتهاجا بالعيد.

وتعد تلك الكنيسة أحد أشهر كنائس الإسكندرية حيث تجاوز عمرها النصف قرن كونها أسست في عام 1960 وتحوي عددا من رفات القديسين بالإضافة إلى شال البابا كيرلس السادس.

نصائح الأنبا بافلي للتربية الصحيحة

وقدم الأنبا بافلي، عظة تحت عنوان «كيف نربي أولادنا» وذلك تماشياً مع توصية المجمع المقدس بتخصيص عظات عن الأسرة وأسس التربية الصحيحة حفاظا على تماسك الأسر وإخراج جيل من الأطفال والشباب المميز.

وأكد أسقف المنتزه، على ضرورة ضبط الأهالي أنفسهم خلال وقت الغضب، مطالبا تقديم محبة بشكل دائم للأبناء، وتقويمهم بشكل صحيح دون عنف.

وطالب وضع قواعد في التربية وتقديم محبة للطفل حتى لو أخطأ من خلال تقويمه، لافتا إلى ضرورة قضاء وقتا مفرحا بين أفراد الأسرة في إطار الأدب والأخلاق، وذلك نظراً لضغط العالم على الإنسان.

جاء ذلك بحضور القمص إبرام بشوندي رزق الله، القمص تادرس عطية الله، القس فيلوباتير فهمي.