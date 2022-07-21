قنا تستقبل 2 طن لحوم ضمن «صكوك الأضاحي» لتوزيعها على الأكثر احتياجا

شهد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، استلام 2 طن لحوم بلدية ضمن مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، لتوزيعها على القرى والمناطق الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

مبادرة «حياة كريمة»

وقال السكرتير العام المساعد، إن مشروع صكوك الأضاحي واحدا من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر بقرى ومدن المحافظة وبصفة خاصة قرى مبادرة «حياة كريمة» لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، أكد الشيخ ماهر علي جبر أن مديرية الأوقاف بقنا، تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، موضحا أن توزيع اللحوم سواء من خلال مشروع صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي مستمر بمحافظة قنا علي مدار العام بواقع 6 أطنان كل شهر.

قواعد تحديد الأسر المستفيدة

وأضاف حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين.

وتابع ان وزارة الأوقاف، تقوم بتوزيع صكوك الأضاحي على دفعات في المحافظة لافتا أن هناك دفعات أخرى للمحافظة سيتم توزيعها.