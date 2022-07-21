«أستاذ أوبئة»: تداعيات كورونا خطيرة قد تؤدي لـ«تخلف عقلي» بعد التعافي

حذر الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الأوبئة من تداعيات خطيرة للإصابة بفيروس كورونا، التي قد تصل إلى التخلف العقلي بعد التعافي، مشيرا إلى أنه جرى نشر دراسة حالة مؤخرا، عن ظهور ذهان (psychosis) أو ما يسمى بأمراض التخلف العقلي (أو التدهور العقلي)، مثل الشيزوفرينيا، أو إضراب ثنائي القطب (bipolar disorder)، (الاكتئاب الهوسي)، وذلك بعد التعافي من كورونا.

دراسات: كورونا تسبب التخلف العقلي

أوضح «عنان» في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العلاقة بين الذهان وكورونا غير مباشرة، والسببية علاقتها أن كورونا لا يؤثر فقط في الرئة، لكن على كل أعضاء الجسم، مشيرا إلى أن دراسات الحالة كانت لحالة يوجد لديها تاريخ عائلي للأمراض العقلية من الدرجة الأولى، بمعنى أن «لو فيه تاريخ بمرض عقلي في العائلة، فمن الممكن أن يحفزه كورونا، حتى يظهر».

وأشار إلى أن بعض الحالات التي ظهرت فيها أمراض نفسية وعصبية وعقلية، دون تاريخ مرضي في العائلة، كانت الاكتئاب والضلالات والأوهام، وميول انتحارية، وفي أعمار أقل من 40 سنة.

وحذر من الاستهتار بكورونا، قائلًا: «الهدف من هذا الكلام ليس التخويف، لكن كورونا فيروس ليس بسيطا، لكنه يفاجئنا، كل يوم»، موضحًا أن معلوماتنا حتى الآن، عن ما يحدث في الجسم بعد التعافي، خصوصًا بعد إصابة شديدة محدودة، وكل شهر هناك دراسات جديدة.

الوقاية من كورونا

وقدم أستاذ اقتصاديات الأوبئة، مجموعة من النصائح عبر صفحته الرسمية على التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

1- نحاول نمنع الإصابة من الأساس بالوقاية والماسك واللقاح.

2- نحاول نمنع تفاقم الإصابة: لو هناك تزايد في حدة الأعراض يجب ألا تتجاهلها وخصوصا الحمى.

3- الحرص على عدم نقل العدوى للغير، وحافظ على الإجراءات الاحترازية للجميع، وليس كبار السن، لأن حالات الذهان كانت في أصغر من 60 عاما.

- وده طبعا بخلاف أعراض ما بعد التعافي الأخرى، والأكثر شيوعا.

- كلمة تخلف عقلي كلمة علمية بمعني تدهور في خصائص العقل.