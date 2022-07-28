سعر الدولار اليوم الخميس 28-7-2022 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات المختلفة تغييرات في البنوك المصرية مع بداية التعاملات، اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، حيث حدثت البنوك أسعار الدولار صباح اليوم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، وتعد العملة الأمريكية من أهم العملات التي يهتم المواطنون بمتابعتها.

واليوم الخميس، تستعرض بوابة «الوطن» سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر، بناء على آخر تعاملات وردت صباحًا، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، كما جاء بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري المسئول عن القطاع المصرفي كله بمصر، سجلت العملة الأمريكية نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، اليوم الخميس 28 يوليو، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.87 جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الخميس 28 يوليو.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وأيضا سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 18.91 جنيه للشراء و18.97جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتم تداول العملة الأمريكية عند 107.82 بنهاية هذا الربع (يوليو – أغسطس 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».