تعرف على مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه في القاهرة ومطروح

أعلنت شركتا مياه الشرب في القاهرة ومطروح عن مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه في المناطق الواقعة بنطاق عملهما اليوم.

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه نظرًا لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم، سيكون هناك انقطاعًا في المياه عن مناطق «المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا - عزبة الهجانة سابقا».

مواعيد قطع المياه بالمناطق

وقالت «مياه الشرب» بالقاهرة، إنه سيتم قطع المياه عن تلك المناطق اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر يوليو الجاري وحتى الساعة السادسة صباح يوم غدًا السبت.

وأوضحت أنه بناء على طلب شركة الصرف الصحي، تقرر تأجيل أعمال تحويل مسار خط الصرف الصحي الرئيسي بمنطقة المقطم لحين تحديد موعدًا آخر، الأمر الذي كان يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق «الهضبة العليا - إسكان الزلزال والتعاونيات - مدينه الأسمرات - كمبوند الأسمرات».

أماكن ضخ المياه في مطروح

فيما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، وهي كما يلي:

- مواعيد الضخ بـ«العجارمة» مرتفع من الساعه العاشرة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم التالي.

- مواعيد الضخ بـ«عزبة كفر الشيخ» من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءًا.

- مواعيد الضخ بـ«غرب المدينة» من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.

- مواعيد الضخ بـ«السنوسية» من الساعه الرابعة والنصف عصرًا حتى الثامنة والنصف مساءًا.

- مواعيد الضخ بـ«عزبة الملاحة قبلي» من الساعه الحادية عشر صباحًا وحتى الثامنة مساءًا.