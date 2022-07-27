مصرع طالب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بدار السلام

تكثفالأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع طالب سقط من الطابق السادس بمنطقة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفي تمهيدا لتفريغها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الحادث.

بلاغ من مستشفى بوفاة الشاب

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بادعاء السقوط من أعلى ووفاته أثناء إسعافة، وبالانتقال تبين العثورعلى جثة شاب يدعي «محمد م ا»، 15 عاما، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ومصابا بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مسنه سقطت من بلكونة منزلها في حلوان

وفي سياق متصل تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض مصرع سيدة مسنة سقطت من بلكونة منزلها في حلوان.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المستشفيات بسقوط سيدة مسنة من بلكونة منزلها بدائرة قسم الشرطة ووفاتها أثناء محاولة أسعافها، وبالانتقال تبين أنها «ع ح»، 65 عاما، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف داخل وخارجي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها.