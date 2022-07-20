محافظ جنوب سيناء: استقبلنا 50 سفيرا على مدار شهرين استعدادا لقمة المناخ

استقبل محافظ جنوب سيناء، قناصل 9 دول أوروبية، هي «لادفيا، أيرلندا، بليجكا، سويسرا، التشيك، فرنسا، البرتغال، أسبانيا، وهولندا» في أعقاب زياراتهم لعدد من الفنادق والمستشفيات بشرم الشيخ، والمركز الدولي للمؤتمر، للتنسيق لزيارة وفود الدول، وحضور مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر المقبل.

27 مشروعا قوميا بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

استعرض محافظ جنوب سيناء، خلال استضافته على شاشة القناة الأولى، أهم الاستعدادت الخاصة بمؤتمر التغيرات المناخية، التي تمثلت في 27 مشروعا قوميا، مضيفا أنه سيجر الانتهاء من معظمها في نهاية سبتمبر المقبل، استعداد لمؤتمر تغير المناخ الـ27.

وقال اللواء خالد فودة، إنه استقبل اليوم 12 قنصلا من دول الاتحاد الأوروبي، بتوجيهات من وزارة الخارجية، لافتا إلى أن زياراتهم، تؤكد اهتمام دولهم بقمة المناخ التي ستعقد في مصر.

استقبال 50 سفيرا بشرم الشيخ

وأوضح فودة، أنه منذ شهرين، يستقبل سفراء عدة دول، وصل عددهم حتى الآن إلى 50 سفير دولة، لبحث استعدادات الدولة المصرية لقمة المناخ، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

شرم الشيخ خضراء بنسبة 100% في أكتوبر المقبل

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعلن أن مدينة السلام ستكمل ما يقرب من 70% من منظومة المدينة الخضراء، لتصل إلى 100% أكتوبر المقبل قبل انطلاق قمة المناخ في نوفمبر القادم.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مدينة شرم الشيخ لاستضافة الوفود المشاركة في قمة المناخ والتي تقدر بنحو 30 ألف مشارك، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من تحويل عدد كبير من السيارات والفنادق للعمل بالغاز الطبيعي.