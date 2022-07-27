طقس اليوم في البحيرة.. شديد الحرارة نهارا والعظمى تصل لـ34

تواصل درجات الحرارة في البحيرة ارتفاعها وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على مختلف الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، مع تحذيرات «الأرصاد» المستمرة للمواطنين بتوخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهاراً، مائل للحرارة رطب ليلاً.

ويكون الطقس في المدن الساحلية بالبحيرة «ادكو، رشيد، المحمودية » حار رطب نهارًا معتدل الحرارة رطب ليلاً.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن طقس الغد في البحيرة سيشهد شبورة مائية صباحاً ويكون مشمسًا، وغانم جزئيًا على السواحل الشمالية.

كما تتوقع «الأرصاد» أن تقل نسب الرطوبة نهارًا في البحيرة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5 و2 درجة.

وسيكون هناك نشاطًا لحركة الرياح أحيانًا في المساء على بعض المناطق لا سيما المدن الساحلية بالبحيرة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، في مدينة ادكو بمحافظة البحيرة خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

تحذيرات لقائدي السيارات

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الأربعاء، العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر نظرًا لتكون الشبورة المائية الكثيفة.