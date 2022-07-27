مقتل سائق توك توك على يد زميله في المعصرة.. «ضربه بمفك على رأسه»

أنهى سائق توك توك حياة زميلة بضربه بمفك في رأسه بسبب مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتدب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بآلة حادة في الرأس ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسن ح ز»، في العقد الثالث من العمر.

مفك يودي بحياة سائق

وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بضربه مفك في الرأس توفي على إثرها، وكشفت التحريات أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين زميله تطورت إلى قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بمفك وأسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.