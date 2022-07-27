تجديد حبس متهم قتل والده خنقا في قنا.. ألقى جثته على الطريق

قررت جهة التحقيق في مركز قنا، تجديد حبس المتهم بقتل والده بسبب خلافات عائلية في قرية الحجيرات، 15 يومًا على ذمة التحقيق، في تهمة القتل العمد وإلقاء الجثة على جانب طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية البيجية، الأمر الذي أربك حركة طريق السير على الطريق الحيوي في الاتجاهين في ذلك الوقت حتى الانتهاء من نقل الجثة.

كما طلبت جهة التحقيق، تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة استعجال تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاة المجني عليه.

الابن انهى حياة والده خنقًا

وبحسب تحريات المباحث، أقدم الابن على خنق والده بقطعة قماش في زمام قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا بسبب خلافات عائلية، ثم وضع الجثة على موتوسيكل وألقاها على طريق مصر أسوان الزراعي.

وكانت مباحث مركز قنا، تمكنت من ضبط شاب قتل والده خنقًا وألقى جثته على الطريق الزراعي.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد القبض على «حازم.ع» البالغ من العمر 22 عامًا، مقيم بالحجيرات، بتهمة قتل والده بسبب خلافات عائلية بينهما.

العثور على جثة بالطريق الزراعي

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شخص يدعى عبد العاطي عبد الفتاح على الطريق الزراعي أمام قرية تابعة لمركز قنا.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة بعد فرض كردون أمني في محيط الجريمة، إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.