«الثقافة» عن بروتوكول التعاون مع «المتحدة»: سنحقق انتشارا أفضل للفنون

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنّ المنتج الثقافي لدى الوزارة يمثل ما تحتوي عليه من أعمال لفنانين ومبدعين، مضيفة: «أهم ما في البروتوكول الذي وقّعناه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أننا سنستطيع توثيق عملنا وعمل المبدعين المصريين، حيث سنقوم بأرشفة أعمال المسرح المصري».

البروتوكول يستهدف تحقيق العدالة

وأضافت «عبدالدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، قائلة: «إن البروتوكول يستهدف تحقيق العدالة الثقافية، فمن خلال قنوات المتحدة يمكن أن نحقق هذا الهدف بشكل أسهل، ولدينا خريطة من خلاله على مدار العام، لأن الفعاليات الثقافية ليست عروض المسرح ودار الأوبرا وحفلاتها فقط».

أنشطة فنية وثقافية وأدبية

وتابعت: «هناك أيضا معارض كتاب على مستوى الجمهورية وندوات ومؤتمرات ثقافية مهمة جدا والمتاحف ومحتوى قوي، ومصر غنية جدا بهذا المحتوى، ومن خلال هذا البروتوكول سنضع الخريطة، لأن المحتوى ضخم وكبير جدا، ولا نكتفي بتقديم المعرض، لكن من خلاله نقدم أنشطة ثقافية وفنية وأدبية كثيرة».