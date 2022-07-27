إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالكليو 70 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات والفحوصات اللازمة، وتحرير محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطارًا إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكليو 70 بنطاق ذات المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث

وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «أحمد علي بندراوي» 20 عامًا مهن حرة مقيم محافظة سوهاج، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض، «محمود صلاح محمود» 30 عامًا مصاب باشتباه نزيف في البطن وكدمة شديدة في الوجه، عامل مهن حرة، وتم نقلهما إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الفحوصات الطبية كما تم تحرير محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تابعت التحقيق في الحادث.

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم

وفي سياق آخر، أصيب أمس 11 شخصًا بجروح خطيرة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز ادكو، وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى ادكو وعمل الإسعافات اللازمة وغادر عدد كبير من المصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.