ارتفاع جديد في الحرارة والرطوبة خلال الأيام المقبلة.. اعرف التفاصيل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما في ساعات الليل، يكون مائلا للحرارة رطبا على الأنحاء كافة.

ارتفاع الحرارة طبيعي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس، تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، وهي حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مع امتداد منخفض الهند الموسمي، لافتة إلى أن الكتله الهوائية أغلبها قادمة من البحر المتوسط.

وأضافت منار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن العظمى على القاهرة الكبرى، ستكون 36 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة ستكون درجة الحرارة المحسوسة 38 و39 درجة مئوية، كما أن العظمى على القاهرة الكبرى يوم الجمعة المقبل، ستكون 37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

زيادة في فترات أشعة الشمس

أشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن هناك زيادة لفترات أشعة الشمس خلال ساعات النهار، موضحة كل هذه العوامل تجعل إحساسنا بالطقس خلال شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

نشاط الرياح وارتفاع الرطوبة

كشفت منار، أن الأجواء على السواحل الشمالية حارة رطبة، خلال فترة النهار، لافتة إلى أنه خلال فترات الليل سنشعر بارتفاع درجات الحرارة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، وتكون الأجواء مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة أن نشاط الرياح نشعر به في وقت المساء، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.