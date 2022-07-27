أسعار السيارات الجديدة اليوم في مصر.. لو معاك 120 ألف جنيه هتركب زيرو

شهدت سوق السيارات الجديدة، استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فترة من الارتباك، جراء أزمة التضخم التي ضربت الاقتصادات العالمية، ورفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية حول العالم.

وقال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن التضخم ورفع سعر الفائدة، اللذين شهدهما الاقتصاد العالمي مؤخرا، كان مقرونا بأزمات أخرى ساهمت في رفع أسعار السيارات الجديدة، منها أزمة الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تكتمل سلسلة الأزمات باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار السيارات الجديدة في مصر

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار المركبات الحديثة في مصر اليوم، التي جاءت على النحو التالي:

• زوتي Z100 2020:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / Elegent 1000 CC.

- السعر المتداول للسيارة في السوق المحلية: 120,000 جنيه.

• سوزوكي ألتو 2021:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

- السعر المتداول للسيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه.

• سوزوكي اسبريسو 2021:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال/ فول أوبشن - 1000 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 146,900 جنيه.

سوق السيارات الحديثة في مصر

• سوزوكي ألتو 2022:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 161,900 جنيه.

• بروتون ساجا 2021:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - Standard 1300 CC.

- سعر السيارة الرسمي المتداول في سوق السيارات: 166,900 جنيه.

• سوزوكي سويفت ديزاير 2021:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - 1200 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 171,900 جنيه.

• بروتون ساجا 2021:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك - Standard 1300 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 188,900 جنيه.

• شانجي M50 2021:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال/ توب لاين - 1500 CC.

- السعر الرسمي المتداول في السوق المحلي: 189,000 جنيه.

- لادا جرانتا 2022:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال/ صالون - 1600 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 194,500 جنيه.

• رينو لوجان 2022:

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال/ E1 1600 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 195,000 جنيه.